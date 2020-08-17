Ученые: Климат Земли уже никогда не будет прежним

Ледники Гренландии прошли точку невозврата, и, даже если изменение климата Земли остановится, ледяной щит продолжит сокращаться.

Об этом свидетельствую данные различных ученых, пишет Nature Communications Earth and Environment.

Ученые в своем исследовании рассмотрели спутниковые данные о 200 крупных ледниках в Гренландии. Специалисты сделали вывод, что снегопады, ежегодно пополняющие эти ледники, уже не смогут компенсировать потери, связанные с тем, что лед тает.

Отмечается, что с 2000-х годов количество тающего льда резко увеличилось, а питание ледника нет. Ледники уменьшились настолько, что большее количество льда не контактирует с дном океана, а просто омывается теплой океанской водой, способствующей быстрому таянию ледника.

Известно, что в 2019 году таяние ледяного покрова Гренландии было настолько сильным, что океан поднялся на 2,2 миллиметра всего за два месяца.