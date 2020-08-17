Таємне життя головного експерта України

Хочу передати палиці вітання директору Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіну Олександру Григоровичу, котрий є агентом МОССАД за що і отримав паспорт громадянина Ізраїлю та регулярно буває в Ізраїлі.

Звісно при активізації ізраїльських спецслужб на Україні така особа як потенційний агент Рувін зацікавила МОССАД, він спритно прислужував будь-якій владі, та отримував доступ до її секретів. Ще б пак, адже Олександр Григорович служив в офіцерському складі СРСР і України, був керівником вибухотехнічної служби МВС України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, працював в Головному слідчому управлінні МВС України, очолював Центральну митну лабораторію, а пізніше і Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи та ставши директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Як на високому рівні відбулося вербування в агенти для ізраїльської служби МОССАД державного службовця, директора КНДІСЕ сьогодні розповідати не буду.

Можна дуже багато цікавого розповісти про незаконну та навіть бандитську діяльність Олександра Григоровича з початку 90-х і до сьогодні яка поєднується з його державною службою в МВС і державній митній службі України, однак я не буду витрачати час на повість минулих літ, та розкажу про його теперішню діяльність, хоча вона і так відома в широких колах.

Вісь, наприклад, його сім’я володіє та керує нижчою нелегального бізнесу це і підпільні казино і борделі, Рувін негласний власник асфальтобетонного заводу «АБЗ-1» (код ЄДРПОУ 41190464), багато ТОВ якими володіють дружина, син та пасинок Олександра Григоровича.

¾ ТОВ «Інтернешнл курєр сервіс», код ЄДРПОУ 36392903; місце реєстрації: м. Київ, Святошинський район, бульвар Кольцова, буд. 14л, групи 301-302, приміщення №1;

¾ ТОВ «Ректан Лайф», код ЄДРПОУ 39219152; місце реєстрації: м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, буд.1;

¾ ТОВ «Укртара Плюс», код ЄДРПОУ 01884254; місце реєстрації: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 136, кімната 34;

¾ ТОВ «Домна», код ЄДРПОУ 24595877; місце реєстрації: м. Київ, Шевченківський район, вул. Ґонти, буд. 3-А;

¾ ТОВ «Трансбудкооперація», код ЄДРПОУ 32773884; місце реєстрації: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 136, офіс 34.

¾ ТОВ «Вірт Айс», код ЄДРПОУ 40458708; місце реєстрації: м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 літера «Б», офіс 2;

¾ ТОВ «Майтендер Україна», код ЄДРПОУ 41989411; місце реєстрації: м. Київ, Соломянський район, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40а, кв. 55.

¾ ТОВ «ТОП Трейдинг Оіл», код ЄДРПОУ 3596202; місце реєстрації: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, буд. 53а.

¾ ТОВ «ТБ Велес», код ЄДРПОУ 39050787; місце реєстрації: м Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, буд.7.

¾ ТОВ «Десмір», код ЄДРПОУ 41642027; місце реєстрації: м. Київ, Шевченківський район, вул. Пимоненка, буд. 13, офіс 32.

¾ ТОВ «Хайвест», код ЄДРПОУ 42050415; місце реєстрації: м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 12, офіс 32.

¾ ТОВ «Завод Адамант», код ЄДРПОУ 42511532; місце реєстрації: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївській узвіз, буд. 38.

Сам Олександр Григорович займається фальсифікацією результатів експертиз у своєму інституті директором якого він є з 2010 року, звісно не своїми руками — все відбувається тільки за його вказівкою. Рувін набравши своїх довірених осіб на роботу до інституту, звільнивши понад 20-ть провідних фахівців, котрі малі свою незалежну думку та не підпорядковувалися вказівкам «почесного експерта фальсифікатора» деяким з звільнених Олександр Григорович пригрозивши фізичною розправою над ними та членами їх родин. Експертів КНДІСЕ змушують підписувати ті, що потрібно для обвинувачення та навіть змінювати зміст експертиз відповідно до побажань прокуратури та дуже «зацікавлених осіб».

Так як Рувін з великою відповідальністю зі знанням підходить до відбору на «зацікавлених осіб», кому саме допомогти з експертизою, хто ж буде «вигідним» так сказати, тому всі кримінальні проводження проти Олександра Григоровича і його сім’ї дуже швидко закриваються та протиправні схеми і нелегальний сімейний бізнес працює надалі задля збагачення сім’ї Рувіних.

За сприяння Олександра Григоровича відбулися такі резонансні справи, як фальсифікації кримінальних справ проти Тимошенко, саме на експертний висновок КНДІСЕ посилалися прокурори, доводячи, що НАК «Нафтогаз України» було завдано збитків у результаті підписання главою уряду газових контрактів в 2009 році, щоб висновок був таким як «необхідно» співробітники інституту піддавалися примусу і масовому тиску Рувіна, за що він і отримав нагороду почесне звання «Заслужений юрист України» від Януковича — Указ президента України №355/2013 від 27.06.2013 р.

Експерт КНДІСЕ Олександр Іваницький відверто розказав, що по справі Луценка від експерта яка здійснювала експертизу вимагали давати «певні категоричні висновки». Після погроз Рувіна Іваницькому, останній був змушений виїхати з України.

За вказівкою Рувіна було завуалювано експертний висновок обставини загибелі Ту-154 російської авіакомпанії «Сибір».

Рувін організував масові фальсифікації кримінальних справ стосовно Євромайданівців і Автомайданівці, сфабрикував потрібні експертизи.

За його вказівками відбувалась «правильна» експертиза збитого в небі над Луганськом ІЛ-76.

Для бізнесмена мільйонера Володимира Костельмана (власник Fozzy Group) Рувін зі своїми довіреними особами КНДІСЕ затягнули проведення експертизи нерухомого майна ЗАТ «Сільпо Рітейл», що значилося в заставі під кредит у «ВАБ Банку», як результат банк і держава втратили 2,6 млн гривень.

У справі проти екс-керівніцтва Міноборони і дій міністрів оборони Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна, Павла Лебедєва та інших Рувін в 2018 році оприлюднює експертизу вигідну генеральному прокурору України Юрію Луценку.

КНДІСЕ в 2018 році підтвердив економічну обґрунтованість і законність формулювання Роттердам плюс.

У 2019 році Рувін допоміг Головного воєнному прокурору Анатолію Матіосу легалізувати анонімку буцімто від співробітників Державної податкової служби отриману через Генеральної прокуратури України у справі «екс-податківців Клименко» в рамках якої Матіос пропіарився в 2017 році з затриманням 24 податківців та обшуком з військовою технікою в БЦ «Гулівер» саме КНДІСЕ Рувіна підтвердив, що в період 2011-2014 роках екс-податківці завдали збитків державі на суму 96 млрд. гривень.

Особисто Олександр Григорович підтвердив, що міномет «Молот» розроблено відповідно до робочої конструкторської документації, від вибуху мінометів «Молот» загинуло більше 20 військово службовців та більше 50 отримали поранення.

А від по справі Насірова вийшло не зручно. Чи то не встигли домовиться з головним експертом України чи вчасно команду не дали. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пояснивши по обвинуваченню Романа Насірова, що «Суть звинувачення полягає в тому, що фірмам, бенефеціаром яких є пан Онищенко, впродовж тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавства, надавались відстрочки у сплаті рентних платежів до бюджету. Відповідно, сума збитків, згідно з проведеною у справі економічною експертизою, складає близько двох мільярдів гривень».

Олександр Онищенко це — олігарх-мільярдер, нафтогазовий трейдер та колишній народний депутат-утікач, якого фірми не захотіли платити податки та у 2015-2016 роках звернулись до ДФС, яку очолював Насіров з проханням розстрочки своїх грошових зобов’язань та податкового боргу з рентної плати за користування надрами та саме за вказівкою Насірова її отримали.

Головним документом по справі Насірова стала судово-економічна експертиза, яку провели на запит НАБУ два експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 30 листопада 2016 року, та встановили нанесені збитки у понад два мільярди гривень. А директор КНДІСЕ, ще до того як справа Насірова набула резонансу 15 грудня 2016 направивши в НАБУ лист з проханням визнати проведену експертизу не дійсною.





Посилаючись на додатково надані Романів Насіровим матеріали, звісно без уточнення які саме ці матеріали і чому вони можуть змінити висновок судово-економічної експертизи.





Так, саме Рувін намагався врятувати Насірова. Але процес було запущено в НАБУ і САП відкликання не визнали та визнали дії Рувіна такими що не передбачені законом, також викликали на допит експертів КНДІСЕ і вони підтвердили дійсність експертизи.

Ще до розголосу справи Насірова в одному з столичних ресторанів відбулась дуже цікава зустріч. Олександр Григорович прийшов разом з сином зустрітись з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком та народним депутатом від БПП Олександром Грановським, якого депутат Сергій Лещенко назвавши «смотрящим по судах України», і що саме він реалізує схему порятунку Насірова від арешту разом з головами Солом’куп’янського та Апеляційного судів Києва.





У тієї ж годину Олександр Грановський зустрівся з бізнесменом Сергієм Тищенком

та екс-міністром палива й енергетики Володимиром Демчишиним.





Про що ж розмовляли «смотрящий по судах України» Олександр Грановський, голова дуже впливового суду Павло Вовк, головний судовий експерт країни Олександр Григорович (який знаходився на лікарняному після тяжких поранень) і молодий юрист син Олександра Григоровича залишається тільки здогадуватись.

Ще підтвердженням статусу Рувіна як головного «експерта фальсифікатора» є записи прослуховування голови ДБР Романа Сурми де 3 вересня 2019 року в розмові з Олегом Корецьким, Роман Труба сказавши, що всі проблеми з експертизами вирішуються одним телефонним дзвінком Рувіну.

Для стійкої роботи та забезпечення безперешкодної діяльності своїх організованих, налагоджених стійких контрабандних і нелегальних роками схем, для витіснення конкурентів з ринків діяльності Рувіна та зменшення кількості конкурентів Олександр Григорович користується своїми зв’язку обов’язками та домовляється з митною службою, силовими структурами України і СБУ і прикордонною службою і прокуратурою і податковою, всі ці структури залежать від експертних висновків підконтрольного Рувіну інституту.

Що року від нелегального обороту всіх своїх схем Рувін отримує 20 млн. $ нелегального прибутку.

В яких ще «комерційних проектах» був задіяний Олександр Григорович розповім пізніше.

Бурна діяльність «почесного експерта фальсифікатора» іноді має свої наслідки чи то «повідомлення» зрозумілі тільки для нього, так у листопаді 2015 році в Оболонському районі міста Києва, по вулиці Маршала Тимошенка, будинок 21 при повернені в свою елітну квартиру отримав три вогнепальні поранення правої сідниці.

Рувіну і владі було на руку щоб замах на нього пов’язаність язали з підготовкою результатів експертизи за малайзійському лайнеру МН-17 і не пов’язаність язали з бурною кримінальною діяльністю Рувіна і привітом від «блатного світові», хоча в деяких колах добре з ним знайомих існує думка, що Рувін сам імітував «замах».

Іншим «замахом» на Рувіна був обстріл його автомобіля в заторі, самого Рувіна в автомобілі не було.

Операцією по затриманню виконавців замасі на Рувіна опікувався Головний воєнний прокурор Анатолій Матіос на чому і пропіарвся та отримав подальшу лояльність директора КНДІСЕ.

Хочу вам показати як скромно живе директор КНДІСЕ Олександр Григорович та його сім’я.

У власності родини є:

¾ Апартаменти в м. Нетанья (Ізраїль), загальною площею 150 кв. м. (вартістю приблизно 640 тис. $);

¾ Апартаменти м. Дубаї (ОАЕ), загальною площею 186 кв. м. (вартістю приблизно 380 тис. $);

¾ Дві квартири в м. Києві – загальною площею 336 кв. м. (вартістю приблизно 786 тис. $);

¾ Заміський будинок в три поверхи, загальною площею 550 кв. м. та земельною ділянкою 0,5 га (вартістю понад 1,2 млн. $).

Дружина Олександра Григоровича полюбляє дорогоцінні годинники, в її колекції є «PATEK PHILIPPE» вартістю в 63 тис. €, «Bell & Ross» — 25 тис. €, «Ebel» — 42 тис. €, «Perrelet» — 30 тис. €.

Фактично Олександр Григорович пересувається кортежем у складі двох транспортних засобів Toyota Land Cruiser 200 з державним номером АА1234ХО





та Volkswagen Transporter з державним номером АА8937ОО





Олександра Григоровича, крім охорони власності, зустрічають та постійно супроводжують працівники спецпідрозділ СБУ «Альфа», ДЗГ МВС України в кількості 4 осіб на службовому автотранспорті.

Що ж стосується сім’ї, то її члени володіють елітними авто:

Mercedes-Benz S 350L 2013, державний номер АА3333ОІ, власник сін Рувін Сергій Олександрович, вказана адреси проживання при реєстрації т/з м. Київ, вул. Філатова Академіка, 2/1, кв. 226;





Mercedes-Benz Viano 2011, державний номер АА5000НН, власник пасинок Шетицький Назар Романович, вказана адреси проживання при реєстрації т/з м. Київ, вул. Борщагівська 10, кв. 209;





Land Rover Range Rover 2018, державний номер АА3333МТ, власник пасинок Шетицький Назар Романович, вказана адреси проживання при реєстрації т/з м. Київ, вул. Філатова Академіка, 2/1, кв. 226;





Mercedes-Benz S 450 2011, державний номер КА4891АЕ, власник пасинок Шетицький Назар Романович, вказана адреси проживання при реєстрації т/з м. Київ, вул. Філатова Академіка, 2/1, кв. 226;





Вартість авто приблизно 69 тис. $.





UMS Boat 8902.3601 причіп легковий-В 201, державний номер АА3201ХО, власник пасинок Шетицький Назар Романович, вказана адреси проживання при реєстрації т/з м. Київ, вул. Борщагівська 10, кв. 209.





Приблизною вартістю в 800 $. А вісь у Олександра Григоровича є задекларований мотокатер, його вартість не вдалось дізнатись.





Раніше в Олександра Григоровича були задекларовані «Плавдач туристична» і «туристичний катер Galia 777».





На просторах інтернету можна знайте аналогічний катер Galia 777 2006 року випуску з вартістю в 46 тис. $.





Toyota Land Cruiser 200, державний номер АА1234ХО, власник сін Рувін Сергій Олександрович, Київ, вказана адреси проживання при реєстрації т/з вул. Борщагівська 10, кв. 209





Вартість авто приблизно 67 тис. $.





Також, сімейство Рувіних мало у власності автомобілі Lexus LX570 2010 року випуску





Toyota Самгу 2009 року випуску





та Галина Богданівна кермувала Porsche Cayenne 2008





Що ж стосується вказаних адреса проживання при реєстрації транспортних засобів то вони не співпадають з місцем реєстрації чи фактичного проживання членів сім’ї.

Рувін Олександр Григорович, 20.07.1959 року народження, ІПН 2175018330, зареєстрований у м. Києві, по вулиці Козицького, буд.5, кв. 36, а від фактичне місце проживання елітна квартира в Оболонському районі міста Києва, по вулиці Маршала Тимошенка, будинок 21, 2-х кімнатні квартири в цьому будинку коштують від 100 000 доларів США, 3-х кімнатні від 200 000 доларів США і більше.

Дружина Рувіна Галина Богданівна,

25.04.1965 року народження, ІПН 2175018330, також зареєстрована у м. Києві, по вулиці Козицького, буд.5,кв. 36, фактично проживає з чоловіком у квартирі в Оболонському районі міста Києва, по вулиці Маршала Тимошенка, будинок 21.





Пасинок Шептицький Назар Романович,





17.05.1989 року народження, ІПН 3264413057, зареєстрований у м. Києві, по вулиці Козицького, буд.5, кв. 36, фактично проживає в ЖК «Рівєра Ріверсайд» м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 18, в будинку на березі Дніпра з приватною гаванню (а тепер пригадуємо зареєстрований причіп легковий для перевезення човна — UMS Boat 8902.3601 та катери), ціни на 2-х кімнатну квартиру в будинку стартують від 250 000 доларів США.





Сін Рувін Сергій Олександрович, 07.08.1997 року народження, ІПН 3564811713, також зареєстрований у м. Києві, по вулиці Козицького, буд.5, кв. 36.

Це тільки невелика частина власності і бізнесу сім’ї скромного директора КНДІСЕ Олександр Григорович Рувіна. В недалекому майбутньому я розповім вам про весь бізнес Олександра Григоровича і його ділові контакти.

Чекайте виходу другої статті.