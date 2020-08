Загадкова епідемія, яка косить перших осіб

На одному з останніх брифінгів Трампа журналіст Хаттингтон Пост на прізвище Дата поставив запитання президентові США, який звучить приблизно так: «Пан президент, після трьох років правління, ви не шкодуєте про те, що постійно брешете американському народу?» Президент явно не чекав такого запитання і уточнив суть питання, мовляв, хто саме бреше, і Дата уточнив – президент бреше.

Зрозуміло, що ніякої відповіді на це питання не було і представник прес-служби президента швидко перемкнув хід подій на наступний питання, не такий гострий та злободенне. Але після брифінгу Дата пояснив, що вже п’ять років шукав можливості для того, щоб задати це питання Трампу, ще коли той не був президентом, а тільки почав рух у цьому напрямку.

Нині ж це питання набуло особливої актуальності, оскільки в недавній статті «The Washington Post» був розміщений аналітичний матеріал, в якому були викладені результати досліджень на предмет кількості випадків публічної брехні у виконанні Трампа, з січня 2017 року, коли він зайняв перше крісло в Білому Домі.

За даними видання, тільки публічно Трамп збрехав більше 20 тис разів. Між іншим, це означає, що в середньому ця людина бреше близько 15 раз в день і це лише у тих випадках, коли це робилося на публіку. Якщо уявити, що Трамп спить 8 годин на добу, то його продуктивність, в плані генерації брехні, становить 1 брехня в годину.

Не знаю, кому би захотілося мати людину з такими здібностями як родича, сусіда або навіть співробітника, а вже тим більше – як начальника. У США ж тепер є цілий президент з такими здібностями. До речі, у нас з цим справи йдуть не набагато краще, але у нас ніколи не було і зараз немає системи партійних фільтрів, які могли б ефективно відсіювати брехунів. Більше того, у нас практично немає партій, які вважали б неприйнятним мати в якості свого лідера або кандидата на будь-яку посаду брехуна. У Штатів з цією справою все має бути інакше, але факт залишається фактом.

Найсвіжіший варіант двошарової брехні був формалізований 15 серпня. Ми коротко писали про те, що Трамп, за його власними словами, повинен був відкрити гру бейсбольної команди Янкіз першим вкиданням м’яча. 23 липня, у ході чергового брифінгу, Трамп сказав дослівно наступне:

«Ренді Левін (президент NY Yankees) є моїм великим другом з Янкіз, і він попросив мене зробити перший крок. Я думаю, що зроблю це 15 серпня на стадіоні ” Янкі».

Мені важко зрозуміти цей символізм, оскільки не доводилося спостерігати за цією грою, та й взагалі, я слабо собі уявляю, що роблять ці чоловіки з м’ячем і всім іншим. Але тим не менш, напевно вкидання першого м’яча має якийсь символізм для тих, хто розуміє суть цієї гри. Тут мабуть, суть питання зводилася не так до самого акту «вбросновения м’яча», як до того, що з карантину виходять масові спортивні заходи, які стали детонатором жахливої спалаху коронавіруса на Півночі Італії, а потім і в Іспанії. Правда, там був фатальний футбольний матч команд цих двох країн.

Загалом, це заява Трампа викликало неоднозначну реакцію саме в цьому плані, оскільки причинно-наслідковий зв’язок між знаходженням тисяч уболівальників на футбольній арені та катастрофічних завалом Ломбардії ні в кого не викликає сумнівів. Але дійсність виявилася куди більш яскравою.

Як стало відомо виданню «The New York Times», чия штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, як і у Янкіз, бейсбольна команда не планувала такого заходу і ніхто не запрошував Трампа погратися м’ячами. Скандал тільки почав розгоратися і люди президента вийшли на керівництво команди, щоб той підтвердив слова Трампа. Але подальші події показали, що домовитися не вдалося.

Трамп сам закрив цю тему, як завжди – безпосереднім чином, через Твіттер. Там він написав наступне: «З-за моєї сильної завантаженості проблемою китайського вірусу, в тому числі запланованих зустрічей з питань створення вакцин, складнощів в нашій економіці і багатьом іншим, я не зможу бути у Нью-Йорку, щоб взяти участь у відкритті поля для Yankees 15 серпня», – написав Трамп в Twitter, використовуючи расистське назва коронавіруса. «Ми зробимо це пізніше, в сезоні!»

Тобто, цілий президент США, викритий у брехні, йде від теми і його формулювання, що пояснюють відмову від «гри м’ячем», начебто виглядає не так ганебно. Зайнятий старий і все тут. Коронавірус, вакцини, струбцини, муедзини, коротше кажучи – зайнятий по горло, подивитися вгору нікуди, не до м’яча мені, може пізніше подкину, якщо що. І ніяких пояснень того, що команда його навіть не кликала щось там по-старечому робити з м’ячем.

Загалом, на цьому можна було б поставити крапку, але Трамп вважає себе розумнішим за всіх і просто не знаю, чи є в англійському слові аналог відомого терміну «многоходовщик», але якщо є, то Трамп натурально вважає себе таким.

І дійсно, інший би президент з сорому згорів би і якщо навіть у відставку не пішов би, викритий у публічній брехні, то хоча б щось таке пояснив, що, мовляв, помилка сталася, всі помиляються. Але Трамп ж ніколи не помиляється, він просто несе пургу, яку вважає настільки переконливою, що неосвічене дурачье нічого не зрозуміє, бо куди йому до нього?

Але брехня – штука токсична. Чим більше брехні, тим більше треба пам’ятати вигаданих історій, а найгірше в цьому те, що одна брехня накладається на іншу і обрушує її повністю. Людей, які можуть успішно діяти в такому ключі – не дуже багато і їх можна побачити в ролі шпигунів-нелегалів або подібних їм. Воно й зрозуміло, адже у них ціною помилки може бути життя, а президенту можна балакати що хочеш і за це нічого не буде.

Had the distinct honor to play golf today with @POTUS and be his partner!

Truly enjoyed talking about our families, politics and his earnest desires for our great country.

he’s still got game. pic.twitter.com/h25q446Stb

— Jay Feely (@jayfeely) August 15, 2020

Загалом, настав 15 серпня. Скільки разів Трампа попереджали, щоб він зав’язував сидіти в Твіттері. Це навіть не тому, що за ним у Трампа не залишається часу на належне управління країною, а справа в тому, що він там сам себе викриває без всяких Мюллеров, Конгресів чи журналістських розслідувань. Так сталося і на цей раз. Трамп напостил в Твіттер, чим він займався в цей день, а займався він гольфом.

Як і слід було очікувати, ніякі проблеми з коронавірусом його не обтяжували, ніяких зустрічей по вакцині – не було. Дід просто грався в гольф, валяв дурня і дивував публіку своїм дивним макіяжем і не менш дивно забрудненої сорочкою поло.

Spray tan or make up ? pic.twitter.com/lPwDBk4DR3

— 🌊🍀Cinders 🆘️🌊 (@CindyArndt5) August 16, 2020

Як стало зрозуміло, йому нічого не заважало кинути м’яч Янкіз, просто ніхто його туди не запрошував і ось ті серйозні речі, які він нібито напланировал на цей день, це була просто брехня, яка повинна була прикрити попередню брехню.

Так що наша епоха бідності», яка вже скінчилася, і все інше – прояв загадкової епідемії, яка косить перших осіб, але не тільки наших, а й всяких різних, включаючи і дідуся Донні.