Невідомі спалили автівку журналістів програми «Схеми»

У ніч на 17 серпня автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» підпалили поблизу будинку водія знімальної групи.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив журналіст програми Михайло Ткач.

Йдеться про автівку, на якій журналісти протягом чотирьох років знімали свої матеріали та яка постійно була в кадрі.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали у цій автівці — «Королі доріг» — про перших осіб держави, які порушують ПДР.

«Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?», — написавши Ткач.

Як уточнила головна редакторка «Схем» Наталія Седлецька, підпалили автівку «незмінному водію» Борису Мазуру. За її словами, це трапилося під його будинком у Броварах о пів на першу ночі. Машина відновленню не підлягає. На місце виїхала поліція.

Адвокат Володимир Щиголь у коментарі Радіо Свобода розповів, що оперативно-слідча група провела огляд місця події. Каже, що був бавовна, що який свідчить про ті, що відбувся саме підпал.

Він зазначив, що після огляду з’єднання ясувалося, що найбільш вірогідно підпал відбувся з лівої частини з боку переднього колеса.

За словами адвоката, криміналісти взяли зразки речовини, за допомогою якої, ймовірно, був підпалений автомобіль. Їх відправлять на експертизу, а далі слідство буде встановлювати походження речовини.

Щиголь вбачає у підпалі авто не лише факт знищення майна, а й перешкоджання журналістській діяльності, що є теж кримінальним злочином. У слідчого тепер є 24 години, щоб визначити кваліфікацію, внести відомості до реєстру досудових розслідувань і «правильно скерувати розслідування».