Тихановская у новому зверненні погодилася стати національним лідером Білорусі

Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановская погодилася стати національним лідером.

Відповідне відеозвернення 17 серпня опублікували в мережі.

«У мене немає і не було ілюзій щодо своєї політичної кар’єри, я не хотіла бути політиком. Але доля розпорядилася так, що я опинилася на самій передній лінії протистояння з свавіллям і несправедливості… Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національного лідера. З тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв’язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів. Реальних, чесних і прозорих, які будуть беззастережно прийняті світовим співтовариством», – сказала Тихановская.