З 17 серпня в Києві посилюють карантинні обмеження

З понеділка, 17 серпня, в Києві посилюють карантинні обмеження, оскільки столиця через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, опинилася в жовтій зоні епідемічної небезпеки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Це пов’язано з тим, що заповненість ліжок в медичних установах, де лікують хворих коронавірусом, перевищила 50%, і становила станом на п’ятницю, 14 серпня, 52,2%.

З 17 серпня в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження та заборони:

– перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

– перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

– заборону самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації людям, які перебувають в ізоляції;

– проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі чи території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи;

– заповнюваність залів кінотеатрів і установ культури може бути не більше 50% місць;

– громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі здійснюють перевезення пасажирів тільки у кількості місць для сидіння.

“Ситуація неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому та лікування хворих коронавірусом. Не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо”, – підкреслив Кличко.