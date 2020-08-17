Олег Винник признался жене в чувствах: трогательное фото

В Сеть попало архивное фото Олега Винника и Таюне. Читай, чтобы узнать больше.

Помимо официальных страниц Олега Винника, в Сети существуют десятки фан-аккаунтов, где поклонники певца публикуют его новые и архивные снимки.

Так, некоторое время назад на одной из таких страниц фанаты Винника обнародовали его совместное фото с бэк-вокалисткой Таюне, которая, по слухам, является женой певца и матерью их общего сына.

На архивном снимке видно, что Олег чем-то смутил любимую на сцене:

Олег Винник и Таюне

Отметим, что сам Олег слухи о возможном романе с бэк-вокалисткой не комментирует, однако в СМИ говорят, что их отношения завязались еще в студенческие годы, а поженились они еще в 90-х годах.

Более того, в Германии он рассказал в одном из интервью 2005-го года о том, как он рад, что его семья переехала поближе к Штутгарту, где он тогда работал. Он рассказывал также и о том, как из-за гастролей часто не видит свою семью и скучает по сыну. По информации его сын находится в Германии, ему сейчас около 14 лет. Также говорили, что мальчика зовут Юлиан.

Таюне и Олег Винник