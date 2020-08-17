У Білорусі силовики розповіли, як їм дісталося від мітингувальників і поскаржилися на травми

Співробітники правоохоронних органів Білорусі розповіли, як постраждали під час мітингів у Мінську і показали отримані травми.

Відповідний відеоролик під назвою «Акції, де отримують каліцтва, не потрібні, тому що страждають усі сторони конфлікту» опублікували на каналі білоруського МВС в YouTube.

У ньому містяться розповіді від двох постраждалих силовиків. Один з правоохоронців поскаржився, що був доставлений в лікарню після потрапила в обличчя пляшки. В результаті він позбувся зуба і у нього розсічена губа.

Силовик поскаржився на травми МВС Білорусі в YouTube

«Я опустився вниз, присів на коліна, і бачу, що капає кров дуже сильно. Я встав, у мене був больовий шок, потім сів, тут до мене підбігли лікарі і почали надавати мені допомогу», – сказав військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

У нього розсічена губа МВС Білорусі в YouTube

Інший силовик поскаржився, що підвернув ногу, коли на них насувалася частина мітингувальників. Чоловік отримав перелом щиколотки і переніс операцію.

Правоохоронець підвернув ногу під час протестів МВС Білорусі в YouTube

Він розповів про перенесеної операції МВС Білорусі в YouTube