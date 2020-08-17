Окупанти облаштовували позиції під Маріуполем

У зоні бойових дій на Донбасі 16 серпня бойовики зруйнували мирні домовленості, досягнуті 22 липня у межах Тристоронньої контактної групи. Вони встановили інженерне обладнання своїх позицій.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднання єднаних сил.

Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка бойовики здійснювали інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів біля Водяного.

Загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднання єднаних сил залишається контрольованою. 16 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку бойовиків не було.

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим «тиші» зберігається повною мірою. У смугах своєї відповідальності українські підрозділи не зафіксували жодної збройної провокації чи обстрілу.