Міністр Криклій показав свій електромобіль

Всі звикли до того, що українські чиновники, політики і депутати їздять на дорогих люксових автомобілях.

Однак, виявляється, бувають винятки. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, наприклад, користується бюджетним електромобілем.

Криклій на своїй сторінці в Facebook опублікував фотографію свого електрокара. Це мініатюрний двомісний автомобіль Smart ED.

Міністр стверджує, що їй в ньому значно просторіше, ніж в більшості седанів. До того ж, в умовах Києва він добре підходить для паркування. У такого електрокара є ще ряд переваг. Наприклад, він не забруднює повітря і вимагає мало грошей на підзарядку батареї.

Потрібно зазначити, що інфраструктура електромобілів в Україні поки погано розвинена, тому вони не користуються великим попитом. Далеко не скрізь є станції для зарядки електрокарів, хоча їх з кожним роком стає все більше і більше.