Такой досуг не для всех: Ольга Полякова откровенно рассказала о своем о новом увлечении

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам о новом увлечении.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

В этот раз звезда выложила в Instagram Stories несколько небольших видеороликов, на которых она пробует себя в новом виде спорта. Как оказалось, звезда решила освоить один из видов серфинга – вейкбординг.

Так, звезда продемонстрировала, что уже умеет уверенно балансировать на доске, держась за трос, прикрепленный к катеру. Певица призналась, что подобный опыт для нее в новинку, написав, что это ее «первый раз».

Полякова показала видеоролик, на котором она запечатлена в полный рост, показав подписчикам стройное подтянутое тело в спортивном купальнике. Артистка также не упустила возможности посмеяться над своим сосредоточенным выражением лица во время катания на доске для серфинга.

Отметим, что звезда не раз признавалась в том, что поддерживает безупречную фигуру посредством регулярных физических нагрузок и строгого подсчета калорий. Артистка также старается привить любовь к здоровому образу жизни своим дочерям: 15-летней Марии и 9-летней Алисе.

Стоит признать, что подобный подход приносит свои плоды и спортивному телу 36-летней певицы могут позавидовать многие молодые девушки. Особого внимания поклонников удостаиваются длинные ноги Оли Поляковой, по поводу которых она постоянно получает большое количество комплиментов.