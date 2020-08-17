Зеленський відреагував на підпал авто журналіста «Схем»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал робочого автомобіля журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача.

На офіційному Telegram-каналі глава держави зазначив, що розслідування має бути максимально швидким для справедливого покарання для зловмисника.

«В грудні 2014-го неподалік від палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти і затримати злочинців. Сподіваюся, що і на цей раз правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми», – написав президент.

Зеленський запевнив, що завжди буде захищати права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до нього. Також президент зазначив, що свобода слова – це фундамент будь-якої демократичної країни, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідування.

«І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної у той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартувалися» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів або зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб при моєму президентстві будь-яка критика влади тягне за собою переслідування або залякування», – запевнив глава держави.

Також на злочин відреагувала і прес-секретар президента України Юлія Мендель. На своїй сторінці у Facebook вона назвала це неприпустимим і підкреслила необхідність захисту свободи слова в країні.

«Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, яка склалася зі «Схемами», – цілком неприпустима. Очевидно, за роки діяльності у програми з’явилися вороги, про яких були зняті розслідування», – зазначила Мендель.

Прес-секретар Зеленського уточнила, що за фактом підпалу відкрито кримінальну справу, проводяться слідчі дії.

«Рада, що ніхто не постраждав – це головне. Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, в тому числі постраждалих. Україна повинна зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави», – підсумувала вона.