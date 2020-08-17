У Туреччині посилили карантин через COVID-19

У Туреччині з-за зростання кількості нових хворих коронавірусом посилили карантинні заходи та обмеження для окремих категорій громадян, в тому числі літніх людей.

Як сказано в заяві Міністерства охорони здоров’я країни і вирішенні комітетів, обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Стамбул, Элазыг, Ван, Кайсері, Стамбул, Бартини.

У всіх цих провінціях літнім людям старше 65 обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгових центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки і відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручин, весілля тощо.

В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини або окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотримання соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцию в зонах відпочинку до 4 метрів.

Крім того, в провінції Сіірт обмеження щодо участі у масових заходах також стосуються дітей до 15 років. У Газивантепи до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту. У провінції Элазыг час проведення весіль обмежена трьома годинами.

Зазначимо, за минулу добу, 16 серпня, у Туреччині було виявлено найбільшу за останні 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом – хвороба підтвердили у 1192 осіб. Всього COVID-19 у країні захворіло 249 000 чоловік.