Діра в обороні. Чому у Зеленського прибирають команду Абромавичуса з «Укроборонпрому»

До свого президентства Володимир Зеленський жорстко критикував Петра Порошенка за погане керівництво оборонкою і зловживання, з цим пов’язані, але за рік при владі замість якісних реформ бачимо занепад «Укроборонпрому» і деградацію структури держоборонзамовлення, повідомляє ДС.

Під час передвиборної кампанії, a потім і прийшовши до влади, президент Володимир Зеленський та його команда жорстко критикували Петра Порошенка і його соратників за управління оборонкою, звинувачували в корупції та неефективності – словом, всіляко давали зрозуміти, що вважають оборонний менеджмент п’ятого президента бездарним.

Через кілька місяців після президентських виборів Зе-влада змінила керівництво «Укроборонпрому». Очолив холдинг колишній міністр економічного розвитку і торгівлі (2015-2016 рр..) Айварас Абромавічус. Він відразу ж оголосив про грандіозні плани реформування оборонки. Втім, розробляли зміни в холдингу під початком Абромавичуса досить довго – тільки в травні нинішнього року він нарешті представив стратегію реформування державного концерну, яка передбачала три основні стадії. Так, до 2021 р. очікувалося завершення фази «стабілізації через корпоратизацію», яка крім запровадження корпоративного управління охоплювала б також імплементацію міжнародних стандартів, вирішення питань заборгованості та банкрутства.

Друга стадія, яка передбачає консолідацію, реструктуризацію і відновлення оборонних активів, що була запланована на період 2021-2022 рр. Початок третьої фази реформування, яка отримала назву «зростання та інновації», очікувалося після 2022 р. При цьому сам «Укроборонпром» планувалося розділити на шість окремих корпорацій: авіабудування, авиаремонта, ракетобудування, радарних установок і систем ППО, бронетехніки, морських систем.

Однак такий підхід не знайшов розуміння у інших видних представників Зе-влади. Зокрема, концепцію Абромавичуса критикував секретар РНБО Олексій Данилов. А приватні компанії, контролюючі входять в концерн заводи, розміщували в ЗМІ критичні матеріали в стилі «зайшла команда під умовною назвою «соросята», яка ставить своєю метою знизити роль держави в управлінні оборонними підприємствами».

В кінці липня Абромавічус сам заговорив про те, що, можливо, незабаром змінить посаду, але команда, яку він привів до «Укроборонпром», продовжить працювати. Однак ще через два тижні з’ясувалося, що не залишиться і команди. Про це 12 серпня повідомив призначений у липні віце-прем’єр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Концерн «Укроборонпром» підлягає суттєвої трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він сьогодні існує, вона існувати не може. Менеджмент на ньому також буде замінений, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно заміна всієї команди, яка працювала там останній рік», — сказав Уруський.

Також Уруський поділився планами реформування концерну, після чого стало зрозуміло, що концепція Абромавичуса відправлена в кошик для сміття. За словами Уруского, трансформація «Укроборонпрому» буде полягати в тому, що створять дві керуючі холдингові компанії: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, a авіацію разом з космосом переведуть в державну холдингову компанію «Аерокосмічні системи України».

Підприємства Національного космічного агентства України також корпоратизують, створивши ракетно-космічний центр «Південний». На думку віце-прем’єра, синергія двох таких високотехнологічних галузей промисловості України, як авіапромисловість та ракетно-космічна галузь, дасть можливість істотно поліпшити загальні показники і створити механізми для залучення інвестицій в ці галузі, щоб вони могли конкурувати на світових ринках.

Звичайно, реформа такого монстра, як «Укроборонпром», – справа важлива, але, на думку багатьох фахівців, нині у сфері оборони у нас є і більш актуальні питання, a саме – виконання і структура держоборонзамовлення, a також проблеми з розробкою нових озброєнь.

Так, по суті, єдиною галузевою програмою, яку повністю фінансують, виявилася ракетна. Тобто незабаром ми можемо побачити в серійному виробництві ракети «Нептун» і РСЗВ «Вільха», а також продовження робіт з ОТРК «Грім-2» – гроші на них. Але з іншими програмами ситуація далеко не така райдужна, говорить військовий експерт Михайло Жирохов.

«Зараз є не дуже адекватне вкладення державних коштів з бронетанкової техніки. Виділили гроші і в дію повертають «Булати» – черговий тип танка в ЗСУ, повний різнобій замість уніфікації. Завод Малишева зміг пробити фінансування – їм дали гроші на капремонт «Булатів», хоча з досвіду війни на Донбасі ця модифікація м’яко кажучи, «не вистрілила»: слабкий двигун, велика навантаження – гірше, ніж Т-64БВ. І модифікація «Булатів» дорожче, ніж те ж саме, але з Т-64БВ за зразком 2017 р., – в 2-2,5 рази», — говорить експерт.

Крім того, за словами Жирохова, військове керівництво збирається підписати невигідний контракт по модернізації радянських Мігів, які досі становлять основу нашого авіапарку. «Незрозумілий проект, який пропонують нам ізраїльські фірми за ціною $40 млн за літак, хоча F-16D варто коштує $32 млн, a б/у ще наполовину дешевше. Якщо такий контракт буде підписано, це буде явно нераціональне використання коштів», — зазначив експерт.

Тим не менш танки і літаки все-таки сяк-так модернізуються, і фінансування на це виділяється, a ось справжній провал зараз спостерігається у виробництві боєприпасів великого калібру і набоїв до стрілецької зброї. Як стверджує Жирохов, влада повністю закрила боеприпасную програму по стрілецької зброї — ee відстрочили на два роки з незрозумілими перспективами, також підвисли виробництво вітчизняних 152-міліметрових снарядів .

Зник і держзамовлення на боєприпаси холдингу «Артем», заради яких холдинг закупив імпортні верстати. Крім того, «поховали» і багатостраждальний проект будівництва корвета «Володимир» для ВМСУ.

По суті, усі названі програми гостро потрібні державі і армії, a зараз вони просто не фінансуються.

«Військові самі не знають, чого хочуть в плані держоборонзамовлення. Сталася масова заміна тих, хто розумів, куди потрібно рухатися армії, і мав бойовий досвід. Начальник Генштабу Хомчак привів з собою зрозумілих йому людей зі «старої гвардії», з якими він служив, і які служили в штабах до 2014 року. Вони вирішили, що закуповувати готову військову продукцію в Болгарії і Польщі буде дешевше — довгострокову перспективу ніхто не враховує» – зазначає Жирохов.

В цілому ж, незважаючи на щорічне зростання держоборонзамовлення, оборонна промисловість в державному секторі помітно деградує. Так, за даними «Укроборонпрому», з 116 наявних підприємств 27 виробляють 90% продукції, інші неефективні. В ДКАУ ситуація не краще. Подейкують, що лише сім підприємств з 21 реально працюють. Приватний сектор, навпаки, бурхливо розвивається. Але переважно без уваги держави і за рахунок власних ресурсів.

Ситуація з «Укроборонпромом» в черговий раз показала, що нинішня влада має дуже вузький горизонт планування. На Банковій погано розуміють, навіщо вкладати серйозні гроші в щось, якщо завтра не можна буде зібрати лайки, взявши участь у церемонії перерізання стрічки. Інша справа — «Велике будівництво»…

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Діра в обороні. Чому у Зеленського прибирають команду Абромавичуса з «Укроборонпрому» оновлено: 17 серпня, 2020 автором: Redactor