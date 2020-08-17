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Если Россия планирует вторжение в Беларусь, это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, — Линкявичюс

17.08.2020

Возможное вторжение России в Беларусь просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

«Если Россия действительно планирует вторжение в соседнюю Беларусь под прикрытием этой странной «просьбы о помощи», это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, а также просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем. Тяжелый выбор», — говорится в сообщении.

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