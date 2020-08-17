Пыталась «перевоспитать»: на Виннитчине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь

В Винницкой области полиция начала следствие по действиям матери, которая посадила 14-летнюю дочь на цепь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

«Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию «102» позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что ее мать совершает в отношении нее насильственные действия», — сказано в сообщении.

По словам начальника чечельницкой полиции Романа Басалыги, по адресу немедленно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 30-летняя женщина после конфликта с дочкой, с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее к дому. В таком состоянии девушка провела 2 часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.

Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась «перевоспитать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.