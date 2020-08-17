Як оскаржити незаконну евакуацію автомобіля на штрафмайданчик

Доставка транспортного засобу для зберігання на спеціальний майданчик дозволяється тільки в разі, якщо транспортний засіб істотно перешкоджає дорожньому руху.

Після закінчення триденного терміну тимчасового затримання транспортного засобу власник має право звернутися за його отриманням. Таке звернення є обов’язковим для виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення. Зазначеного висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду при розгляді справи № 686/14075/16-а.

Так, колегія суддів погодилася з висновками суду апеляційної інстанції про правомірність дій працівника Нацполіції щодо складання акту огляду, тимчасового затримання та доставки транспортного засобу марки «Тойота Камрі» на штрафмайданчик.

Як все відбувається:

відповідно до законодавства, за наявності підстав вважати, що водієм скоєно порушення, працівник уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик або стоянку, в тому числі за допомогою евакуатора;

це дозволяється тільки в разі, якщо розміщення затриманого транспортного засобу істотно перешкоджає дорожньому руху;

про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Системний аналіз зазначених норм дає підстави вважати, що уповноважена особа повинна повно та об’єктивно з’ясувати обставини справи, зокрема, на підставі належних доказів, що підтверджують факт вчинення особою адміністративного правопорушення.

Судом першої інстанції встановлено, що відповідач, заперечуючи проти позову, не довів факт вчинення позивачем зазначеного вище адміністративного правопорушення.

Існування такої складової, як суб’єкт правопорушення можливе лише за наявності причинного зв’язку між об’єктивною стороною правопорушення та конкретною особою.