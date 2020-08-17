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НАПК за неделю отправило в суд 16 админпротоколов против чиновников и лидеров партий

17.08.2020

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на прошлой неделе подготовило и передало в суд 16 админпротоколов в отношении чиновников и руководителей политических партий. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении таких лиц:

  • Алексей Симоненко, заместитель генерального прокурора;
  • Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
  • Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
  • Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;
  • Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты. 

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд направлены админпротоколы в отношении следующих персон: 

  • Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
  •  Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
  • Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлены в отношении таких руководителей политических партий:

  • Олег Гончарук («Всеукраинское объединение «Платформа общин»);
  • Андрей Древицкий («Партия Народный порядок»);
  • Артем Цивинский («Мы — киевляне»);
  • Александр Давыденко («Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью»);
  • Станислав Николаенко («Справедливость»);
  • Антон Земсков («Воля»).

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