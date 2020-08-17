НАПК за неделю отправило в суд 16 админпротоколов против чиновников и лидеров партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на прошлой неделе подготовило и передало в суд 16 админпротоколов в отношении чиновников и руководителей политических партий.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении таких лиц:

Алексей Симоненко, заместитель генерального прокурора;

Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;

Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;

Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд направлены админпротоколы в отношении следующих персон:

Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;

Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;

Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлены в отношении таких руководителей политических партий: