В Англії закривають останню вугільну шахту, яка працювала майже 200 років

В англійському графстві Дарем закривають останню в країні комерційну вугільну шахту Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Sky News.

Зазначається, що після того, як плани з розширення ділянки провалилися, кар’єр відкритого типу, який видобуває 150 000 тонн вугілля на рік, закриється.

Це найгірша новина для шахтарів, які працюють тут, особливо зважаючи на те, що Великій Британії все ще потрібно майже вісім мільйонів тонн вугілля на рік.

Цей попит в основному задовольняється за рахунок імпортних поставок, які надходять з Росії і США.

У Шотландії та Уельсі досі діє кілька невеликих копалень. Але і їм лишаються лічені місяці. Остання з таких копалень має закритися в жовтні 2022 року.

Вугільна промисловість Англії вже багато років перебуває в занепаді. Страйки шахтарів, масові звільнення і запеклі бої через закриття шахт в 1980-х роках не змогли врятувати її.

Остання глибока шахта в Келлінглі в Північному Йоркширі закрилася п’ять років тому. Відтоді єдине місцеве вугілля видобувається з відкритих шахт, таких як Bradley Mine.