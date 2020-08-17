Госпитализации с COVID выросли втрое за три месяца

За три месяца количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют в течение недели, выросло втрое, сообщил в понедельник, 17 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.

«Большое беспокойство вызывает, что если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляла 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет более 1990 — почти 2000. Почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализированы», — сказал он.

Министр напомнил, что в госпитализации нуждаются «именно люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, люди, требующие кислородной терапии, люди которые часто нуждаются в реанимации».

По данным Минздрава, на данный момент на стационарном лечении находятся 5490 человек, 150 из них подключены к аппарату ИВЛ. Всего нуждались в госпитализации 22 266 человек, к подключению к аппарату ИВЛ — 683.