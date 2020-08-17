Лукашенко — рабочим: Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет

В Беларуси прошли президентские выборы и новых не будет. Об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко, передает TUT.by.

У человека, занимающего должность президента, произошел с рабочими МКЗТ следующий диалог:

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Как добавляет БЕЛТА, Лукашенко отметил, что не сделает ничего под давлением.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал он.

Новые выборы – требование, которое выдвигают протестующие против Лукашенко люди.