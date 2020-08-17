Зовнішність нового спортивного седану Geely Preface розкрита

Китайський автовиробник планує розпочати продаж нової моделі до кінця 2020 року. Як відомо, це вже друга модель створена на спільній з Volvo платформі.

Китайський бренд вирішив не створювати з зовнішнього вигляду таємницю та показав, як вона буде виглядати.

По заявленим розмірам нова модель матиме довжину 4785 мм, ширина кузова становить 1869 мм, а висота 1469 мм. Колеса обіцяють бути великими, а на решітці радіатора розміститься фірмова емблема бренду.

Світова прем’єра планується на кінець вересня 2020 року. До цього часу китайський автовиробник повинен показати, як буде виглядати інтер’єр нової моделі, та більш детальніше розказати про технічні характеристики. Зараз же в автомобільних колах ведуться розмови, що очікувати треба бензиновий двигун об’ємом 2 літра з потужністю 190 кінських сил та 8-ступеневу автоматичну коробку. Чекати залишилось не довго, а поки є час роздивитися зовнішній вигляд нового Geely Preface.