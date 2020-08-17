«Слуга народа» призвал белорусов простить Лукашенко за избиения, иначе будет как в Иловайске

Нардеп пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал протестующих белорусов простить Александра Лукашенко. Своими мыслями на этот счет он поделился на странице в Facebook.

Обращаясь к белорусам, он назвал их родными братьями.

«Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви», — написал он.

В комментариях нардепу стали напоминать о жестокостях режима Лукашенко. На это «слуга» ответил, что происходящее может закончиться новым Иловайском.