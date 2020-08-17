Каленков указал на коррупционную схему на рынке серной кислоты

Министерство экономики во главе с министром Игорем Петрашко полностью игнорирует коррупционную схему, которая существует на рынке серной кислоты после введения дополнительных квот на импорт данной продукции в 2018 году.

Об этом заявил глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков, комментируя очередную встречу в министерстве.

«К большому сожалению, и до введения квот 2 года назад, и на протяжении всех этих 2 лет мы приводим данные и доказываем каждый раз, что нет никаких оснований ограничивать импорт в Украину. Этим решением Министерство экономики создало искусственную монополию, в результате которой обогащаются даже не предприятия украинские, а посредники, которые наживаются на нескольких государственных предприятиях. К большому сожалению, сегодняшняя встреча показала, что продолжает Министерство экономики не прислушиваться к нашим аргументам», — отметил он.

По мнению эксперта, нет никаких оснований для продления действия квот, однако позиция министра Петрашко в данном ситуации выглядят по меньшей мере странно. «Они искажают рынок, они вынимают деньги из кармана отечественных производителей металлургической продукции, коксохимов и т.д. Поэтому Минэкономики мы призываем все-таки прислушаться к нашим аргументам, отменить, вынести этот вопрос на заседание межведомственной комиссии, поднять вопрос об отмене квотирования. После этого мы готовы садиться за стол переговоров с поставщиками и договариваться о конкретных объемах производства по нормальным приемлемым ценам».

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Ранее глава Укркокс Анатолий Старовойт заявил, что министерство экономики отказывается отменять коррупционные квоты на импорт серной, хотя факт того, что они искажают рынок и помогают обогащаться компаниям-прокладкам, уже является доказанным фактом.

Как ранее сообщалось, прокуратура Киева обратилась в Нацполицию о коррупции в госпредприятии «Восточный ГОК», которое продает свою продукцию – серную кислоту — исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн гривен.

Мария Шевчук