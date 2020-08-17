«Дойдет до того, что будут введены визы»: ресурс объяснил, чем удобно для «МГБ ДНР» «новшество» на КПП «Еленовка»

Телеграмм-канал «Донбасский кейс» сообщает, что 17 августа с 09:00 до 18:00 подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» открывается на пропуск людей со стороны Украины и в направлении украинской территории, однако, процесс будет походить с определенными «новшествами».

Ресурс отмечает, что для тех, кто возвращается в ОРДО с подконтрольной Украине территории при подаче заявления в штаб на возвращение на листе с заявлением перед его текстом вверху необходимо указать следующую информацию:

— дату выезда из ОРДО,

— причину выезда из «республики»,

— причину возвращения в ОРДО.

По мнению ресурса, это сделано для удобства «МГБ ДНР»:

«Таким образом, пограничникам не придется тщательно допрашивать людей и фиксировать данные. Вся информация будет в письменном виде и доступна спецслужбам, которые могут использовать ее по своему усмотрению в любой момент. Удобно, согласитесь — знать, зачем, куда и к кому перемещаются жители ДНР, и иметь рычаги для давления и репрессий в случае необходимости. Скоро дойдет до того, что будут введены визы…»