Вот чего панически боятся диктаторы Лукашенко и Путин

Вот почему лукашенковский ОМОН заставляет протестующих петь нынешний официальный гимн Беларуси, вот чего больше всего боится Путин, вот почему он готов ввести войска в Беларусь, вот почему Лукашенко правит под советским флагом БССР.

Национальные флаги — это смерть «совка» и смерть диктатуры, это флаги свободы.

Минск. Гродно. Гомель. Витебск. Брест. Могилев. Орша. Пинск. Мозырь. Лида. Барановичи. Бобруйск. Вас много, вас гораздо больше, чем все спецназы Лукашенко. И сегодня вы впервые показали свою силу, и при виде вас режим Лукашенко в панике бросился за помощью в подавлении протестов к «жандарму Восточной Европы» Путину.

Лукашенко потерял страну и доверие народа, его нельзя называть президентом — а только «лицом, незаконно захватившим власть».

Во всех крупных городах Беларуси сегодня сотни тысяч людей вышли на демонстрации протеста, не согласованные с режимом, без всякой организации и командиров, люди встали на борьбу за свои права и за права убитых, избитых, арестованных, униженных.

Беларусы вышли под национальными флагами, со словами неофициального народного гимна «Жыве Беларусь» на устах.

Национальная революция означает полную ликвидацию СССР. Никакой проект великой Россиии новых «хомо советикус» — «россиян», невозможен, если национализм станет главной движущей силой развития в пост-советских странах. И сама Россия также разрывается центробежными силами национализма.

Красно-белый флаг Беларуси стал таким же символом протеста, как жовто-блакитні прапори украинской революции. И придет день — и эти флаги станут навсегда флагами, объединившими европейскую Беларусь.