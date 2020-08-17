З таємним посланням. Меган Маркл похвалилася особливою прикрасою (фото)

Стало відомо, яке послання зашифроване у браслеті дружини принца Гаррі. Герцогиня носить браслет «дружби».

39-річна Меган Маркл, яка взяла участь у саміті The19, названому на честь дев’ятнадцятої поправки до конституції США, яка надала жінкам право брати участь у виборах, носить браслет з секретом. Для віртуальної появи дружина принца Гаррі обрала шовковий топ від Hugo Boss персикового відтінку. Свій образ вона доповнила дорогоцінними прикрасами.

На зап’ясті Меган красувалося два браслети — від Cartier Love та так званий браслет «дружби» з вигнутою вставкою, розроблений дизайнером Монікою Вінадер. Як повідомляє Yahoo, браслет з рожевого золота під назвою Linear Friendship доступний в різних кольорах, кожен з яких означає певну емоцію. Його вартість становить 230 доларів. Прикраса, яку обрала герцогиня Сассекська, символізує гармонію.

Фото: www.monicavinader.com