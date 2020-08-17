The Guardian: Трамп объявил «войну» Германии

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Германии и это «политическое противостояние» может стать одной из самых больших его ошибок.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

В конце июля было объявлено, что американским послом в Берлине станет полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор. Он известен своим предложением расстреливать нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой. Кроме того, он называл «русскими» украинцев на Донбассе, а также критиковал Германию за предоставление убежища «нежелательным мусульманам-оккупантам».

Макгрегор может стать заменой Ричарду Гренеллу, который занимает должность посла с 2018 года. Личность Гренелла также не менее противоречива. Некоторые немецкие депутаты предлагали объявить его «персоной нон грата», в то время как Дональд Трамп хвалил его за работу и даже назначил ответственным по вопросам национальной безопасности в Вашингтоне.

Газета также отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель является полной противоположностью Дональда Трампа, которого можно назвать «политическим хулиганом». В 2017 году Меркель пыталась наладить дипломатические отношения с США, однако во время официального визита Трамп публично отказался пожать ей руку.

Некоторые считают, что Трамп является «ненавистником женщин», поэтому, возможно, именно это и является причиной его неприязни к Меркель. Когда канцлера Германии в 2015 году выбрали «человеком года» по версии журнала Time, Трамп сказал, что Меркель разрушает Германию.

Сейчас Германия надеется, что Трамп не получит победу на выборах. Не исключается, что в случае победы на выборах Джой Байдена Германия и США смогут вернуться к нормальным дипломатическим отношениям.