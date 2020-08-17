Илларионов предупредил Лукашенко о судьбе Каддафи и Чаушеску

Скорее всего Александра Лукашенко, который был на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ждет судьба диктаторов Муаммара Каддафи и Николае Чаушеску. Однако у него еще есть шанс избежать этой участи.

Об этом в интервью «Гордону» заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его словам, для этого Лукашенко необходимо признать поражение и отказаться от власти.

«Что касается Лукашенко… Еще раз скажу: он может растягивать свой уход из власти, как пытался растянуть Чаушеску, как пытался Каддафи… Конец будет такой же, как и у них. Если он примет правильное, разумное для самого себя решение, если он позаботится о жизнях не только своих соотечественников, но и о своей собственной, тогда он может уйти сейчас. И тогда у него есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет», – отметил эксперт.

Кроме того, Илларионов добавил, что постоянный совет «Форума свободной России», в который он также входит, подготовил обращение ко всем правительствам и парламентам мира с призывом немедленно признать победителем выборов в Беларуси Светлану Тихановскую.

«Второе. Мы как «Форум свободной России» обращаемся в органы правопорядка и юстиции всех стран мира, включая Интерпол, с требованием включить лиц, виновных в разгоне мирных демонстраций в Беларуси, во все санкционные списки. А лиц, наиболее ответственных в совершении правонарушений и преступлений против белорусских граждан, – в Гаагский трибунал», – сказал собеседник.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.