Лідерів ЄС скликають на екстрену конференцію через Білорусь

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

“Слідкуючи за подіями в Білорусі, голова Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію членів Європейської ради цієї середи о 12:00”, – написав Лейтс у Twitter.

Він додав, що більше деталей про рішення буде відомо згодом.

Мішель у своєму Twitter прокоментував, що “народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера”, а “насильство над протестувальниками неприйнятне і його не можна допускати”.