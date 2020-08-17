Повінь – зміна системи

Menu
Close

Лідерів ЄС скликають на екстрену конференцію через Білорусь

17.08.2020

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

“Слідкуючи за подіями в Білорусі, голова Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію членів Європейської ради цієї середи о 12:00”, – написав Лейтс у Twitter. 

Він додав, що більше деталей про рішення буде відомо згодом.

Мішель у своєму Twitter прокоментував, що “народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера”, а “насильство над протестувальниками неприйнятне і його не можна допускати”.

Читайте також:   Новим начальником Кіберполіції став Олександр Гримчак
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *