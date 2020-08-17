Украинские таксисты будут работать легально без лицензий

Более 90 процентов таксистов работают нелегально. Сейчас их хотят вывести из тени и для этого в Кабинете министров Украины подготовили проект закона, который поменяет рынок такси.

Предлагается ввести разделение водителей — на таксистов и индивидуальных перевозчиков. Таксисты смогут не получать специальные разрешения, а перевозчики смогут легализировать работу без регистрации предпринимательской деятельности, им просто надо будет купить патент. Цена патента в год — около 4 723 гривен в августе 2020 года, то есть минимальная заработная плата.

Кроме того, во время поездки будет введено страхование пассажиров и водителей. В законе также рассматривается вопрос контроля. Для повышения эффективности работы контролера будет введена процедура контроля найма услуг перевозчика, которая позволит быстро выявить нарушителя.

Ранее мы сообщали, что Министерство инфраструктуры Украины будет легализовать услуги такси на внутреннем рынке: новая реформа, по ожиданиям Кабмина, должна принести в бюджет Украины около 800 миллионов гривен.

Мы также писали, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило новый законопроект, касающийся таксомоторного бизнеса.

В частности, они хотят обязать украинских таксистов платить 3600 гривен в год за лицензию. А тех, кто ездит без нее, планируют оштрафовать на 3400 гривен, и не единожды, а каждый раз, когда заявляют, что ее нет.