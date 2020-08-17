Шмыгаль анонсировал проверку больниц перед второй волной COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал проверку больниц, чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, которую ожидают осенью.

Об этом он заявил на совещании с президентом, передает пресс-служба ОП в понедельник, 17 августа.

Шмыгаль добавил, что на западе Украины среди основных причин распространения вируса – свадьба и религиозные обряды. В связи с этим полиция и ГСЧС усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами.

В частности, сейчас выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения Действуй дома.

“Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус”, – ответил на это Зеленский.