Эксперты обнаружили очередной недостаток флагманского Samsung Galaxy Note 20

Смартфон не способен заряжаться так быстро, как прошлогодняя версия

Эксперты изучили новые гаджеты Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra и нашли в них минус по сравнению с прошлым поколением.

Данные аксессуары не поддерживают быструю 45-ваттную зарядку. Удивительно, но компания решила сэкономить на быстрой зарядке, и это при том, что с каждым годом растет популярность быстрой зарядки, и с каждым годос мощность и скорость увеличивается.

Samsung, gettyimages

Недавно состоялась презентация смартфонов Samsung Galaxy Note 20 — это топовые устройства от южнокорейского производителя. Смартфон попал в руки блогеров, которые и обнаружили отсутствие поддержки мощной зарядки. Выяснилось, новинка не поддерживает 45-ваттную зарядку, хотя в прошлом году заряда аппарата с такой мощностью допускалась. Тестировщики напомнили — это противоречит словам представителей компании, обещали, что аккумулятор можно будет всего за 30 минут пополнить энергией на 50%.

Samsung Galaxy S10, скриншот с YouTube

Посмотрим, что компания ответит на такие заявления блогеров.