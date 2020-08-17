Медики назвали можливі ознаки раку на його ранній стадії

Для успішної терапії раку дуже важливо помітити його і почати лікування на ранній стадії. Які ознаки захворювання можливі на цьому етапі, медики розповіли в публікації видання Express Health (Великобританія).

Фахівці американської онкологічної асоціації, називаючи можливі ознаки раку на його ранній стадії, порадили звертати пильну увагу на стан шкіри. Насторожувати повинні наступні симптоми:

потемніння шкіри (гіперпігментація),

її жовтий відтінок,

еритема (інтенсивне почервоніння окремих ділянок), нетиповий свербіж,

сильний ріст волосся.

За словами експертів, дані зміни можуть свідчити про ранній стадії раку.

Також на виникнення злоякісної пухлини можуть вказувати підвищена стомлюваність, часті лихоманки.

Ще одна можлива ознака раку на його ранній стадії – це незрозуміла втрата ваги. Не спеціальне схуднення на 5 і більше кг є вагомим приводом відвідати лікаря.