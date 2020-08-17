В Беларуси начали останавливать производство. Перестают работать печи и шахты

В Беларуси остановлены плавильные печи Белорусского металлургического завода (БМЗ) и прекращена выдача руды на шахтах «Беларуськалия». Об этом сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».

В Солигорске, где находится предприятие «Беларуськалия», все рудники прекратили добычу и выдачу руды. Работники предприятия бастуют, требуя отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Также они настаивают на расформировании ОМОНа и привлечении к ответственности тех, кто превысил полномочия во время избирательной кампании.

Работники пообещали приостановить производство на неопределенный срок, пока не будут выполнены их требования. На данный момент собрано около тысячи подписей. Всего на заводе насчитывается 16 тыс. 300 сотрудников.

Глава компании «Беларуськалия» Иван Головатый потребовал, чтобы люди возвращались на рабочие места. Позже компания заявила своим партнерам, что приложит все усилия для возобновления работы.

Представитель стачкома сообщил, что остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях.

«Если производство остановить мгновенно, будут необратимые процессы. За это нам люди спасибо точно не скажут. Раз руда наверх уже не идет, дробление скоро остановится само, поскольку на складах она закончится и на фабрике руда закончится. По цепочке все будет остановлено», — отметил он.

Между тем работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин сообщили, что остановлены все три плавильные печи. TYT.BY пишет, что «завод затих». Требования у сотрудников БМЗ аналогичные: честные выборы и освобождение политзаключенных.

Отметим, что «Беларуськалий» – это единственный производитель хлоркалия в Беларуси, а также один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на международном рынке.

В свою очередь БМЗ входит в число пяти крупнейших предприятий Беларуси.