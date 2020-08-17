Лукашенко — рабочим: Вы знаете мою жесткость, вы знаете, на что я пойду, на что нет

Во время сегодняшнего посещения МЗКТ у Александра Лукашенко состоялся неприятный разговор с рабочими, в ходе которого номинальный глава Беларуси заявил, что он человек жесткий и «страну не отдаст».

Об этом сообщает издание TUT.by.

Отвечая на вопрос, почему не допускали наблюдателей, Лукашенко стал ссылаться на закон.

«Что является критерием для того, чтобы ответить на этот вопрос? Закон. Скажи, пожалуйста, какой пункт Конституции и закона нарушен», — сказал он.

Рабочий настаивал, что недопуск наблюдателей это и есть нарушение закона.

«Нет, ты пункт назови. Он нарушен или нет? Нет. А почему ты этот вопрос задаешь? Ну, потому что он бытует. Я не хочу сказать, что тебе в голову вбили его. Он бытует в народе, как и бытует у меня вопрос: ребята, скажите, как можно фальсифицировать 80% голосов?», — добавил Лукашенко.

Другой рабочий сказал, что в день основного голосования на его участке стояли очереди по 700−800 человек и спросил, как может быть 40% предварительно проголосовавших.

«У тебя есть факты, что не было? Ты увидел толпу. У нас голосовали в Минске 35% досрочно, а сколько всего избирателей в Минске? Больше миллиона, так? Проголосовали 350 тысяч. Вы понимаете, какая еще толпа осталась? Она и шла голосовать», — парировал Лукашенко.

В этот момент кто-то прокричал: «Кто голосовал за Тихановскую?». Судя по всему, люди стали поднимать руки.

«Проголосовали? Спасибо. Я думаю, что на улице мы с вами вряд ли договоримся», — сказал Лукашенко.

На это ему предложили начать переговоры.

Глава РБ сказал, что готов с предложившим сесть за стол для обстоятельного разговора, но не «с десятью миллионами», а с коллективом, дескать, он уже пообщался.

«Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии», — предупредил Лукашенко.

Он опять стал говорить о том, «как это все делалось в середине 90-х» и подчеркнул, что этого в стране больше не будет. Позже он отметил, что для смены власти нужно менять Конституцию. Однако, когда это произойдет, не сказал. Только уточнил, что ему предлагали уже два варианта Основного закона. Они его не устроили. Работают над третьим. Лукашенко предложил рабочим принять в этом участие.

«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу. Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду», — сказал Лукашенко, допустив, что это может произойти через год-два.

Но нельзя, говорит он отдавать Конституцию «непонятно кому».

«Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — добавил он.

Все время, пока выступал Лукашенко работники недовольно шумели. Люди предложили пригласить к разработке новой Конституции альтернативных кандидатов.

«Ты про альтернативных кандидатов сказал. Я процитирую, я же не вру. Задают вопрос прямо перед выборами альтернативному кандидату, вы знаете, кому, сейчас поймете: «А чего ты пошла на эти выборы?» — «Не знаю». «Как ты думаешь, что здесь, непонимание обстановки или глупость?» Она говорит: «Скорее, глупость». И вы идете, бросая первого президента под ноги, идете. Мы сейчас проголосуем за глупость», — отметил Лукашенко.

Работник заметил, что подписи собирали 15 человек, а зарегистрировали только пятерых. Нужно, мол, прислушаться и к мнению остальных.

«Я абсолютно согласен, только вы поймите меня, я не говорю — ОМОН, милиция. Меня поймите, как главнокомандующего. Если вы поднимете палку — я отвечу. Согласен? По-мужски. Ответь еще на один вопрос в развитие этого разговора. Скажи, пожалуйста, зачем было рвать на стелу, крушить, ломить в семь часов вечера, когда участки еще не закрылись и никаких еще результатов не было. Я сижу, у меня огромный экран, я вижу по городу всю обстановку и думаю», — сказал Лукашенко.

Его перебили фразами: «не пускали» и «это провокация».

«Спровоцировали кого? Там милиции не было, мы не ожидали, что это будет. Это уже потом они подтянулись и применили спецсредства. 30%, которых задержаны, были в состоянии алкогольного опьянения и наркота», — сказал Лукашенко.

Тем не менее он согласился с тем, что должен быть диалог и заявил, что власть была к нему готова.

«Но те люди, их сторонники, которые тут покрикивают вокруг… Мы вышли и зачищали площадь? Не зачищали. Вот они и покрикивают. Я же знал, что вы будете президента закрикивать, но не побоялся, к вам пришел. А ты меня толкаешь к этим разговорам», — добавил он.

Лукашенко сказал, что знает, кого выбрали для переговоров. Он недоволен тем, что ему вчера якобы звонила Канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Не надо меня наклонять ни с запада, ни с востока. Еще раз прошу вас: вы рабочие люди, работайте. Ну, небогатые вы, но у вас есть зарплата. У других еще хуже. Не обрушайте это», — отметил Лукашенко.