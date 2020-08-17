Протесты в Беларуси: в списке отбывающих арест более ста человек

Генеральная прокуратура Беларуси опубликовала список задержанных, которые отбывают административный арест — в нем более ста человек. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на русскую службу BBC.

«Генпрокуратура Беларуси опубликовала список задержанных, которые отбывают административный арест. В нем более ста человек», — говорится в сообщении.

Также, как указано, в прокуратуре пообещали, что по «каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка».

Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также напомним, что соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в республике 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента. В то же время, в МВД Беларуси не подтвердили эту информацию.