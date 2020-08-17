Кабмин поддержал указ Зеленского и выделил гуманитарную помощь Ливану

Украинское правительство поддержало решение о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с масштабным взрывом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров в понедельник, 17 августа.

Данное решение было принято в поддержку указа президента Владимира Зеленского, подписанного 14 августа.

«Во исполнение указа президента Украины от 14 августа 2020 года правительство распорядилось выделить из резервного фонда государственного бюджета 8,4 миллиона гривен Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в Бейруте», — сказано в сообщении.

При этом Министерство внутренних дел совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций обязаны организовать и обеспечить доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и пшеничной муки.