Правозащитники заявили о минимум 5 погибших от рук ОМОНа во время протестов в Беларуси

Минимум пять человека погибли и семь находятся в критическом состоянии в реанимации в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций. Об этом сообщает правозащитная организация «Звено».

Как нас убивали

Как пояснила председатель совета общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская, на момент написания доклада волонтеры разыскали в больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.

Об огнестрельных ранениях правозащитникам сообщила бригада скорой медпомощи, которая работала в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро «Пушкинская».

По сообщениям водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил. Также он сообщил о трех погибших в этом районе.

Один из пострадавших по имени Сергей был ранен резиновой пулей в локоть на проспекте Рокоссовского в Минске 11 августа в 22:00. По словам Сергея, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших они не смогли спасти — он умер на руках врачей, которые ставили капельницу.

При этом власти сообщили только об одном погибшем в ходе акций протеста — 34-летнем Александре Тарайковском. Он погиб в районе станции метро «Пушкинская» в ночь на 11 августа. МВД заявило, что у него в руках взорвалось неизвестное устройство.

Официальная версия смерти, как отмечается в докладе «Звена», «вызывает много вопросов, поскольку на видео, распространенном журналистами, видно, что у человека в руках ничего не взрывается. Также там видно, что человек гибнет не от взрыва, а от выстрела из огнестрельного оружия. Жена погибшего считает, что на видео ее супруг. Официальное расследование смерти участника протеста не начато, никаких следственных действий и экспертиз не произведено, свидетелей происшествия никто не разыскивал и не опрашивал, что говорит о нежелании властей обеспечить быстрое, эффективно и независимое расследование гибели протестующего».

Известно еще об одной жертве разгонов акций протеста — в Гомеле. Скончавшийся 25-летний Александр Вихор имел проблемы с сердцем и после задержания неоднократно обращался за помощью, но ему долгое время отказывали. Затем, посчитав, что у молодого человека психические проблемы, его отвезли в психиатрическую больницу. Там поняли всю серьезность положения и перевезли Александра в ближайшую больницу, но было уже поздно. По этому случаю также не проводится расследование, в проведении судебно-медицинской экспертизы причин смерти отказано, сообщают правозащитники.

В докладе отмечается, что с огнестрельным ранением в реанимации 4-й городской больницы Минска находится человек, который поступил в ночь с 9 на 10 августа (правозащитникам известно имя этого человека).

Также «Звено» заявляет о ряде нарушений прав человека. В частности, отмечают правозащитники, нарушено право на жизнь, так как со стороны силовых структур Беларуси было использовано огнестрельное оружие против участников протестов, «что свидетельствует об умышленном лишении жизни людей».

Как нас лишали медицинской помощи

Правозащитники указывают на нарушение права на предоставление медицинской помощи.

У них есть свидетельства людей, которые попали в больницы с переломами ребер, рук, глазниц и другими травмами, при которых требуется немедленная медицинская помощь. Все они утверждают, что медицинская помощь была оказана через 6-12 часов после получения травмы, некоторым только после потери сознания.

Один человек был увезен на скорой помощи только потому, что не вместился в отбывающий автозак в тюрьму города Жодино, отмечается в докладе. Он был задержан около девяти-десяти часов вечера 11 августа на проспекте Независимости в районе Уручья, а в Минскую больницу скорой медицинской помощи доставлен более чем через сутки — около одиннадцати часов вечера 12 августа.

В течение суток ему не оказывалась медицинская помощь. По его словам, многие люди, которые были помещены в автозак и отбыли в Жодино, были в тяжелом состоянии.

Как нас задерживали

Правозащитники отметили, что нарушалось право на личную свободу и неприкосновенность.

Большинство пострадавших заявляет про свое задержание без оснований. Это касается не только мирных демонстрантов, вышедших на улицу высказать протест. Были задержаны также люди, которые не являлись участниками протестов: пешеходы, водители и велосипедисты, которые находились возле своего дома, следовали домой или вышли из кафе на улицу.

При этом родственникам никто не сообщал о факте задержания и местонахождении задержанных.

Правозащитники приводят пример — один из пострадавших, Алексей, 10 августа в 09:30 находился с тремя друзьями в районе ГУМа в Минске. Мужчины зашли в кафе и заказали шаурму, после чего ожидали заказ на улице. Подъехал микроавтобус, из которого выбежали люди в балаклавах, без опознавательных знаков, он начал убегать вместе с другими пешеходами, но их избили и бросили на пол автомобиля, затем продолжали избивать.

Через некоторое время их пересадили в автозак, где они содержались до доставки в ИВС около трех часов ночи 11 августа, все это время их периодически избивали работники милиции.

Как нас пытали

Нарушалось право на свободу от пыток и жестокого обращения.

Пострадавшие свидетельствуют, что они не оказывали сопротивление при задержании, однако их жестоко избивали дубинками во время задержания, в автозаке и по прибытии в РУВД или в ИВС.

Использовались и другие способы унижающего физического и морального воздействия.

В докладе со ссылкой на слова потерпевших сообщается, что в ИВС Минска людей в майках с «Погоней» обливали водой и применяли электрошокер, некоторых людей заставляли съедать белые браслеты, есть одно сообщение о внутримышечных уколах сульфозина по отношению к иностранным гражданам, чтобы не оставлять следов побоев.

Справка: Сульфозин использовался в советской психиатрии в том числе в качестве карательной меры в отношении политзаключенных. Препарат вызывает сильные мышечные боли.

В больницу скорой медпомощи поступила пострадавшая, которая сообщила, что ей давали психотропные лекарственные препараты (таблетка под язык), после которых она не могла говорить, испытывала трудности с дыханием.

Многие люди говорят об угрозах убийством и изнасилования, о том, что к их голове приставляли оружие, о раздевании догола и оставлении в таком виде на улице.

На просьбы принести воды или о медицинской помощи милиционеры реагировали ударами. Несколько свидетелей утверждают, что они отрабатывали на людях удары «по методичке»: один держал задержанного, другой говорил, как его повернуть, чтобы ударить. Также заключенных время от времени избивали без причины.

Все заключенные говорят о том, что в течение двух дней они не получали еду, только воду, позже им стали давать хлеб и кашу один раз в день в недостаточном количестве. В камерах, рассчитанных на 8-10 человек, содержалось 40-50 задержанных.

Правозащитники указывают на непропорциональное и незаконное применение силы против мирных граждан. Многие пострадавшие получили ранения и ожоги от светошумовых гранат, при этом они были безоружны и не нападали на представителей власти, находились на тротуаре, говорится в докладе. Гранаты бросались прямо в людей или в непосредственной близости от них, нанося серьезные ранения.

Один из пострадавших получил ранения вследствие намеренной заброски гранаты в автомобиль — военнослужащий внутренних войск разбил боковое стекло.

Наконец, в докладе отмечается отсутствие правовых средств защиты. Ни один из потерпевших не мог рассчитывать на защиту адвоката.

Многих отпускали уехать на машине скорой помощи только при условии подписания протокола, где задержанный соглашался с тем, что он оказывал сопротивление сотрудникам милиции или участвовал в несанкционированном мероприятии.

Многие пострадавшие получили угрозы, что в случае заявления о применении к ним незаконной физической силы и пыток они будут привлечены к ответственности по уголовной статье.

Известны факты, когда после обращения за медпомощью пострадавших увозили представители силовых органов в неизвестном направлении. В связи с этим и опасениями уголовного преследования многие пострадавшие боятся обращаться за медицинской помощью в государственные учреждения, говорится в докладе.