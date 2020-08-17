Белорусский подполковник милиции рассказал, как их готовили к «войне против народа»

Подготовка к разгону протестующих в Беларуси началась еще во время проведения предвыборной кампании – правоохранители получили приказ защищать власть «любыми средствами и способами». Об этом рассказал подполковник милиции из белорусского города Лида Юрий Махнач, передает «TUT.BY».

По его словам, в период предвыборной кампании происходила «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».

«Это идеологическая подготовка и стягивание техники в город Минск. То есть была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», – сказал он.

Также Махнач рассказал, кто и где избивал людей, несогласных с официальными результатами голосования.

«В Лиде происходили страшные вещи: это избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания людей в автозаках, причинение телесных повреждений. Этим занимались сотрудники ОМОНа, а также сотрудники Лидского РОВД», – отметил милиционер.

Правоохранитель добавил, что 13 офицеров готовы дать показания касательно противоправных действий на территории Лидского РОВД.

«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо», – подчеркнул он.

Махнач рассказал про своих аполитичных друзей, которых тоже забирали в тапочках от дома — и после задержания они были все синие.

«23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», – резюмировал белорусский офицер.