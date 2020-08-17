Кабмин обновил критерии к адаптивному карантину

Кабинет министров обновил перечень критериев, по которым вводятся ограничения на период адаптивного карантина в зависимости от уровня эпидобстановки из-за коронавируса.

Как известно, учитывая количество заражений на 100 тысяч населения и заполненность больниц, регионы Украины делятся на зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий — один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта; посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В случае пересечения границы из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис.

Для стран с «красной зоны» нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом со значительным распространением коронавируса считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет более 50 процентов;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11 процентов;

показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 составляет более 10 процентов.

Показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый».

Решения о послаблении «желтого», «оранжевого» или «красного» уровней будут пересматривать через каждые 14 дней.