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«Ужасная ситуация»: Трамп впервые высказался о событиях в Беларуси

17.08.2020

Президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся в Белоруссии ситуацию «ужасной», передает Reuters.

По словам Трампа, США внимательно следят за происходящим. Госсекретарь США Майк Помпео ранее 17 августа сказал, что Вашингтон намерен вместе с ЕС «помочь белорусскому народу достичь суверенитета и свободы», добавляет Reuters.

Европарламент 17 августа заявил, что не признает Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и объявил его персоной нон-грата в ЕС.

В Минске и других белорусских городах с 9 августа идут акции протеста из-за президентских выборов. Лукашенко, по данным ЦИК Белоруссии, выиграл их с результатом 80%

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