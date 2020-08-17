В Беларуси медики требуют пустить их к задержанным в СИЗО. Глава Минздрава назвал «реальное» число погибших

Во время акций протеста в Беларуси погибли два человека, один из них в Минске. Об этом министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил в ходе общения с митингующими медиками, которые пришли к зданию Минздрава, передает Tut.by.

Собравшиеся медики требовали обеспечить им доступ на территории изоляторов временного содержания для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации, однако Караник заявил, что медиков и так допускают к задержанным.

По его словам, на сегодняшний день в больницах находятся 158 человек, которые пострадали в ходе акций протеста. Караник назвал их состояние «стабильным и некритичным».

Среди прочего министр подтвердил, что людей из изоляторов забирали на скорой, у низ были травмы и ушибы. Он также сказал, что ему стыдно за медиков, которые предлагают не оказывать плановую медпомощь, остановить работу поликлиник.

Протестующие потребовали от Караника подать в отставку, в ответ на что он назвал это требование неактуальным, так как на текущий момент правительство Беларуси и так в отставке.

Министр уезжал от протестующих под крики «Позор!».