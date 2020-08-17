Степанов напомнил о повышении зарплаты медикам с 1 сентября и рассказал, когда ее снова повысят

Медицинским сотрудникам поднимут заработную плату с 1 сентября и продолжат ее постепенно повышать.

Об этом во время брифинга 17 августа сообщил глава Минздрава Максим Степанов, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

По его словам, следующее повышение ведомство намерено провести 1 января. Он отметил, что речь идет об увеличении зарплаты врачам, младшему персоналу и медсестрам.

«Уже с 1 сентября наших медсестер, врачей и младший медицинский персонал ждет повышение зарплаты. Дальше мы планируем повысить ее еще больше, начиная с 1 января 2020 года», — сказал Степанов.