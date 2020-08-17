Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в составы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 324/2020 он подписал 17 августа. Об этом говорится на сайте президента.

Своим указом он вывел из состава СНБО бывшего главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, бывшего вице-премьер-министра Вадима Пристайко и экс-главу НБУ Якова Смолия.

В то же время в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.