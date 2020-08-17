В Харькове задержали банду ”Бороды”

Криминальный авторитет «Борода» (Владимир Чепель) руководил группой «псевдополицейських», незаконно лишали свободы наркозависимых и требовали у них выкупы за свободу вместе с угрозами заключения. Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

Об этом сообщает пресс-служба ДВБ Нацполиции.

В конце 2019 г. правоохранители получили информацию о деятельности на территории города Харькова группы лиц, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.

«Группа неизвестных поздно вечером в лесопарковой зоне города остановила 33-летнего мужчину, который является наркозависимым. Представляясь полицейскими, они потребовали две тысячи долларов США, угрожая «привлечением к уголовной ответственности» за хранение наркотических средств. Выяснив, что таких средств нет при мужчине, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам. Перевести нужную сумму псевдополицейским пообещал брат харьковчанина. После чего на пленника надели мешок, посадили в автомобиль и увезли в гаражное помещение. Там его удерживали до следующего утра, пока не получили деньги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в похожей ситуации оказался еще один наркозависимый. За свое освобождение 32-летний житель Харькова должен был уплатить пять тысяч долларов США. Иначе «сотрудники полиции» угрожали отправить его за решетку. Однако необходимой суммы человек не имел. Поэтому его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального «авторитета» по кличке «Борода», на которого работала группа псевдополицейских. Родственникам пленника пообещали предоставить ннобходимые 100 тыс. гривен в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать наркозависимого отказалась от сделки, заговорщики предложили подписать договор займа вышеупомянутой суммы. Долг нужно было вернуть через четыре дня. Лишь после подписания соглашения пленного освободили.

Следователи полиции открыли дело по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур. Также освобожден из плена мужчина, которого незаконно удерживали с целью эксплуатации участники преступной группировки.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, оргтехнику и мобильные телефоны. По адресу проживания криминального «авторитета» правоохранители также изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые «шишки» и «грибы», а также холодное, огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.

Также по информации проинформанованих источников, во время обыска наркотиков изъяли более чем 1 млн долларов.

Уголовном «авторитету» — 58-летнему Владимиру Чепелю сообщили о подозрении по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения задержанному Чепелю в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 168 тыс. грн. За него уже внесли соответствующий залог. Об этом Police Control Ukraine сообщил информированный источник.

Имя Владимира Чепиля уже много лет связывают с торговлей кокаином в Харькове. Последний раз его задерживали в 2016 году.

«Пяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручение им подозрения и по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины», — рассказали в полиции.