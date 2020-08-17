Эйдман: Только наступательные действия приводили к победе революций

Я не в Беларуси и никогда там не жил. Советовать белорусам не имею права. Поэтому просто напомню. В истории только наступательные действия приводили к победе революций.

Для этого обычно создавались альтернативные органы власти и силовые структуры (забастовочное комитеты и дружины поддержки порядка на бастующих предприятиях могли бы стать их прототипом), брались под контроль ключевые коммуникативные узлы.

И немного классики (при всем моем негативном отношении к Ленину, не могу не признать, что в деле революции он разбирался неплохо).

«1) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо идти до конца.

2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), Поддерживая, во что бы то ни стало, «моральный перевес».

Как будто сегодня сказано.