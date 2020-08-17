Археологи в Израиле обнаружили мыловарню возрастом более 1000 лет

В ходе раскопок, которые проводили сотрудники Управления древностей Израиля, была обнаружена старейшая на территории еврейского государства мыловарня.

Об этом сегодня, 16 августа, сообщает NEWSru.

Мыловарню нашли на юге города Рахат, что в пустыне Негев. Она была расположена на территории богатого поместья. В раскопках принимали участие школьники и слушатели предармейских курсов.

Возраст этой мыловарни достигает 1200 лет. Её руины свидетельствуют о том, что это было производство полного цикла. Учёные намерены найти ДНК и выяснить, какое сырье использовалось на древнем производстве.

Руководитель раскопок Елена Коган-Захави рассказала, что мыло производилось с поддержанием гигиены, несмотря на пустынную местность. Также есть версия, что продукция шла на продажу, что и было причиной богатства жителей поместья.

К слову, кроме 1200-летней мыловарни археологи нашли древние настольные игры.