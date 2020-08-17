Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, – прокуратура

В м.Маріуполь правоохоронці викрили 19-річну жінку, яка намагалася продати за 400 тис. грн власну новонароджену дитину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області. “Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року “оцінила” у 400 000 грн”, – йдеться у повідомлені.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від “покупця”, горе-матір затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.