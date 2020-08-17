Заарештований за пісню “Перемен!” звукорежисер заявив, що у в’язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков

Заарештований на 10 діб звукооператор Владислав Соколовський розповів, що в центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіна його бив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков.

Про це він розповів білоруському виданню “Наша Нива”.

“Вони кричали на мене: обличчям до стіни! Начальник сказав:”Ти музику включив? Потрібні зміни? Стільки людей вийшли на вулиці, стільки крові на вас! Ну, готуйся, ти сядеш на 10 років”. Він двічі вдарив мене і пішов.

Виходячи, сказав:”Чому він тут, як в санаторії? Зробіть все правильно”. Після цього ліжко перестало відкидатися, в карцері стало холодно. Було дуже холодно”, – розповів Соколовський. Влад Соколовський пізніше впізнав у цьому начальнику Олександра Барсукова – заступника глави МВС.

14 серпня Олександр Барсуков приїхав в ізолятор на Окрестіна, де його оточили родичі затриманих. Відповідаючи на питання, він заявив, що людей в ізоляторі не били, а потім ще раз повторив: “Фізична сила не застосовувалася”.